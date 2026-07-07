До или после завтрака: когда правильно чистить зубы, чтобы не навредить им

Это правило не только обеспечит свежее дыхание, но и защитит эмаль от повреждений

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Многие откладывают чистку зубов до завершения завтрака, считая это более логичным. Однако стоматологи советуют действовать наоборот.

По словам врача Джьоти Чинтамани из Dental Arch, зубы лучше чистить сразу после пробуждения, а не после утреннего приема пищи, сообщает издание Express.

Специалист объясняет, что во время сна выработка слюны значительно уменьшается. Поэтому в полости рта активно накапливаются бактерии и зубной налет, которые и вызывают неприятный запах утром. Именно поэтому первое, что следует сделать после пробуждения, – почистить зубы и удалить эти бактерии.

Еще одна причина не откладывать эту процедуру – защитное действие фтора, содержащегося в зубной пасте. Он образует на поверхности зубов своеобразный барьер, помогающий эмали лучше противостоять кислотам и сахару, которые попадают в рот вместе с едой.

Если чистить зубы сразу после завтрака, особенно если вы ели цитрусовые, ягоды, пили фруктовый сок или кофе, можно повредить эмаль. Кислоты временно делают ее более мягкой, а механическая чистка в этот момент повышает риск ее истирания.

Если все же возникла необходимость почистить зубы после еды, стоматологи рекомендуют подождать не менее 30-60 минут. За это время слюна поможет нейтрализовать кислотность и частично восстановить естественную защиту эмали.

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