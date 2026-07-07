Забудьте про звичайні сушарки для білизни: знайдено ідеальне рішення для маленьких квартир

Новий формат сушіння дозволяє розмістити більше одягу, не захаращуючи кімнату

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Класичні розкладні сушарки для білизни, які займають чимало місця в кімнаті чи на балконі, поступово втрачають популярність. Все більше людей, особливо власників невеликих квартир, звертають увагу на вертикальні моделі, які займають менше площі, але вміщують значно більше речей.

Докладніше про них розповіло видання Dnevno.hr.

Головна перевага таких сушарок полягає в тому, що вони використовують простір не в ширину, а у висоту. Завдяки кільком ярусам на них можна одночасно розвісити велику кількість одягу, не займаючи майже всю кімнату.

Зручно і практично

Багато сучасних моделей оснащені коліщатками, тому їх легко переміщати між кімнатами або виносити на балкон. Крім того, після використання такі сушарки можна швидко скласти й поставити біля стіни, у комору чи за шафу, де вони практично не займають місця.

Чому цей варіант стає дедалі популярнішим

Зі зменшенням площі сучасних квартир та зростанням попиту на функціональні рішення люди дедалі частіше шукають компактні способи організації побуту. Вертикальні сушарки добре відповідають цим вимогам, адже поєднують місткість, мобільність і компактність.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про японський метод зберігання речей, який звільнить половину місця у шафі.