Забудьте об обычных сушилках для белья: найдено идеальное решение для маленьких квартир
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Новый формат сушки позволяет разместить больше одежды, не загромождая комнату
Классические раскладные бельевые сушилки, которые занимают немало места в комнате или на балконе, постепенно теряют популярность. Все больше людей, особенно владельцев небольших квартир, обращают внимание на вертикальные модели, которые занимают меньше площади, но вмещают гораздо больше вещей.
Подробнее о них рассказало издание Dnevno.hr.
Главное преимущество таких сушилок состоит в том, что они используют пространство не в ширину, а в высоту. Благодаря нескольким ярусам на них можно одновременно развесить большое количество одежды, не занимая почти всю комнату.
Многие современные модели оснащены колесиками, поэтому их легко перемещать между комнатами или выносить на балкон. Кроме того, после использования такие сушилки можно быстро сложить и поставить у стены, в кладовку или за шкаф, где они практически не занимают места.
Почему этот вариант становится все более популярным
С уменьшением площади современных квартир и растущим спросом на функциональные решения люди все чаще ищут компактные способы организации быта. Вертикальные сушилки хорошо отвечают этим требованиям, ведь совмещают емкость, мобильность и компактность.
Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о японском методе хранения вещей, который освободит половину места в шкафу.