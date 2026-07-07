Забудьте об обычных сушилках для белья: найдено идеальное решение для маленьких квартир

Новый формат сушки позволяет разместить больше одежды, не загромождая комнату

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Классические раскладные бельевые сушилки, которые занимают немало места в комнате или на балконе, постепенно теряют популярность. Все больше людей, особенно владельцев небольших квартир, обращают внимание на вертикальные модели, которые занимают меньше площади, но вмещают гораздо больше вещей.

Подробнее о них рассказало издание Dnevno.hr.

Главное преимущество таких сушилок состоит в том, что они используют пространство не в ширину, а в высоту. Благодаря нескольким ярусам на них можно одновременно развесить большое количество одежды, не занимая почти всю комнату.

Удобно и практично

Многие современные модели оснащены колесиками, поэтому их легко перемещать между комнатами или выносить на балкон. Кроме того, после использования такие сушилки можно быстро сложить и поставить у стены, в кладовку или за шкаф, где они практически не занимают места.

Почему этот вариант становится все более популярным

С уменьшением площади современных квартир и растущим спросом на функциональные решения люди все чаще ищут компактные способы организации быта. Вертикальные сушилки хорошо отвечают этим требованиям, ведь совмещают емкость, мобильность и компактность.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о японском методе хранения вещей, который освободит половину места в шкафу.