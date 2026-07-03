Забудьте про стопки одягу: японський метод звільнить половину місця у шафі

Цей спосіб складання одягу допоможе підтримувати порядок і швидше знаходити потрібні речі

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Переповнена шафа далеко не завжди означає, що у вас занадто багато одягу. Часто проблема полягає у способі його зберігання.

Один із найпопулярніших японських методів організації простору дозволяє звільнити чимало місця та підтримувати порядок без додаткових витрат, пише Onet.

Більшість з нас звикли складати футболки, светри чи джинси у високі горизонтальні стопки. Але такий спосіб має очевидний недолік: щоб дістати річ знизу, доводиться порушувати весь порядок.

Натомість японська система пропонує складати речі у компактні прямокутники та ставити їх вертикально, наче книги на полиці. Завдяки цьому кожен предмет гардероба залишається на видноті, а знайти потрібну футболку чи светр можна за кілька секунд.

Просте рішення допоможе з організацією речей

Вертикальне зберігання допомагає ефективніше використовувати простір, тому у шухлядах і на полицях поміщається більше речей. Крім того, підтримувати порядок стає значно легше.

Втім, такий метод підходить не для всього гардероба. Пальта, піджаки, сорочки, вечірні сукні та одяг із делікатних тканин краще й надалі зберігати на плічках. Це допоможе уникнути заломів і збереже форму виробів.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, чому одяг має затхлий запах навіть після прання і як цього уникнути.