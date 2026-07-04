Епоха прасок завершена? Чому жінки по всьому світу масово викидають їх на смітник

Тепер щоб довести одяг до ладу не треба розкладати прасувальну дошку

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Господині по всьому світу масово відмовляються від прасок. Їм на заміну приходять компактні відпарювачі, які мають низку переваг.

Відпарювач — це пристрій для розгладження тканин за допомогою пари, яка не лише швидко приводить одяг до ладу, але й дезінфікує його та видаляє неприємні запахи. Про переваги парових відпарювачів розповідає сайт SteamOne.

Паровий відпарювач. Фото: magnific.com

Прилад нагріває воду в резервуарі та подає безперервний струмінь пари. Для "прасування" одягу його не потрібно розкладати горизонтально. Ви можете розгладити складки на сукні чи іншому одязі, що висить на вішаку. В цьому великий плюс відпарювача — не потрібна прасувальна дошка.

Крім того, цим пристроєм ви не зіпсуєте річ, як це легко можна зробити праскою, якщо помилитися з вибором температури. Відпарювач підходить навіть для найделікатніших тканин.

Це робить його ідеальним вибором для делікатного одягу, такого як шовк, вовна або синтетика. Пара, що генерується відпарювачем, дбайливіше впливає на тканини.

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