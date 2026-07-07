Пріоритетні місця у метро: чи зобов’язані ви поступатися сидінням вагітним чи людям з інвалідністю

Що означають спеціальні позначки у вагонах метро та чи можуть покарати за відмову звільнити місце

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У кожному вагоні метро можна побачити сидіння зі спеціальними наліпками "Пріоритетне місце". Вони призначені для вагітних жінок, людей з інвалідністю, пасажирів із маленькими дітьми та інших осіб, яким важко їхати стоячи.

Та багатьох цікавить, чи є це лише правилом хорошого тону, чи все ж юридичним обов'язком. "Телеграф" з’ясував, що про це говорить закон.

Насамперед варто розуміти, що пріоритетні місця не є "зарезервованими". Якщо поруч немає людини, якій вони призначені, зайняти таке сидіння може будь-який пасажир.

Втім, якщо до вагона заходить людина з категорії, для якої передбачене пріоритетне місце, ситуація змінюється. Загальні Правила користування метрополітеном, затверджені Міністерством транспорту України, прямо передбачають, що пасажири повинні поступатися місцем:

людям з інвалідністю;

ветеранам війни і праці;

людям похилого віку;

пасажирам із дітьми.

Чи можуть оштрафувати за відмову

Попри те, що обов'язок поступатися місцем прописаний у правилах користування метро, окремого штрафу за відмову звільнити сидіння українське законодавство не передбачає. Також контролери чи працівники метрополітену не мають механізму, який дозволяв би притягнути пасажира до адміністративної відповідальності лише через те, що він не поступився місцем.

Таким чином, фактично табличка "Пріоритетне місце" є нагадуванням про правила користування транспортом та закликом до взаємної поваги.

Нагадаємо, як раніше розповідав "Телеграф", київське метро запропонувало киянам альтернативу на час тривоги — більше ніяких наметів та матраців.