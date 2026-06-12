Ніяких наметів та матраців? Київське метро запропонувало киянам альтернативу на час тривоги

Перебування у підземці має бути комфортним для усіх людей

У Київському метрополітені оновили правила перебування у підземці під час тривоги. Громадян просять не приносити з собою габаритні речі, зокрема, намети та надувні матраци. Натомість киянам запропонували альтернативу.

Про це пише пресслужба метрополітену. Основна мета нових правили — зробити перебування усіх громадян на території метро під час тривоги комфортним.

"Закликаємо утриматися від використання великогабаритних речей, зокрема наметів і надувних матраців, які можуть заважати та створювати незручності іншим людям", — пише пресслужба.

Повідомлення Київського метро

Чому не варто брати в метро намети

Альтернативним варіантом у метрополітені назвали каремат та спальник, адже вони займають менше місця та не перешкоджають руху людей. Головним недоліком наметів вважається габаритність, через яку вони можуть перекривати шлях евакуації тощо.

"За можливості замініть намет/надувний матрац на каремат чи спальник", — наголосили у пресслужбі.

Метрополітен радить замінити намети карематами

Які станції краще обрати для перебування під час тривоги

Окрім того, підприємство нагадало, що з собою варто мати теплий одяг чи ковдру, воду, легку їжу, необхідні ліки та базові засоби гігієни. На станціях може бути прохолодно — близько 17–18°C, а через тунелі можливі протяги.

Важливе правило метрополітену

Нагадаємо, що у Київському метрополітені на запит "Телеграфу" вже наголошували, що є встановлені норми мінімальної площі на одну особу в основному приміщенні для укриття. Ця площа становить 0,6 м².

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