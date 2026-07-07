Приоритетные места в метро: обязаны ли вы уступать сиденье беременным или людям с инвалидностью

Что означают специальные отметки в вагонах метро и могут ли наказать за отказ освободить место

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В каждом вагоне метро можно увидеть сиденья со специальными наклейками "Приоритетное место". Они предназначены для беременных женщин, людей с инвалидностью, пассажиров с маленькими детьми и других лиц, которым тяжело ехать стоя.

Но многих интересует, является ли это лишь правилом хорошего тона или все же юридическим долгом. "Телеграф" выяснил, что об этом говорит закон.

Прежде всего следует понимать, что приоритетные места не являются "зарезервированными". Если рядом нет человека, для которого они предназначены, занять такое сиденье может любой пассажир.

Впрочем, если в вагон заходит человек из категории, для которой предусмотрено приоритетное место, ситуация меняется. Общие Правила пользования метрополитеном, утвержденные Министерством транспорта Украины, прямо предусматривают, что пассажиры должны уступать место:

людям с инвалидностью;

ветеранам войны и труда;

старикам;

пассажирам с детьми.

Могут ли оштрафовать за отказ

Несмотря на то, что обязанность уступать место прописана в правилах пользования метро, отдельного штрафа за отказ освободить сиденье украинское законодательство не предусматривает. Также контролеры или работники метрополитена не имеют механизма, позволяющего привлечь пассажира к административной ответственности только потому, что он не уступил место.

Таким образом, фактически табличка "Приоритетное место" является напоминанием о правилах пользования транспортом и призывом к взаимному уважению.

Напомним, как ранее рассказывал "Телеграф", киевское метро предложило киевлянам альтернативу на время тревоги — больше никаких палаток и матрасов.