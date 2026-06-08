В київському метро є туалети: відео звідти нагадує фільм жахів

Дівчина показала вбиральню на станції "Політехнічний інститут"

Українка показала в мережі, як виглядає один з туалетів в київському метрополітені. Чимало людей були здивовані, що в метро взагалі є вбиральні.

Відповідне відео дівчина опублікувала у Тік Ток. За її словами, в туалет вона потрапила під час тривоги.

"Ну вони хоч є", — йдеться у підписі до відео.

На ролику дівчина показує, що шлях до вбиральні нагадує якусь моторошну гру, адже ти буквально блукаєш підземеллям. Самі туалети досить старі та мають окремі кабінки з фанерними дверима та замками. Хоча у відео авторка не називає станцію, в коментарях вона наголосила, що це вбиральні на "Політехнічному інституті".

Карта станцій метро в Києві

У коментарях користувачі були здивовані наявністю вбиралень у метро та тим, у якому вони стані. Чимало людей писало, що зазвичай туалетом дозволяють користуватись лише під час тривоги. Українці писали:

О, я якось була в туалеті на Лісовий та Дніпро.

Таке є.

У метро є туалети?

Я теж там колись була, бо у подружки мама в метро працює, там під платформою метро ціла квартира з кабінетами, коридорчиками і туалетами.

У метро є туалети?

Нагадаємо, що в київському метрополітені вже відповіли, чи можна ставити намети під час тривоги та яку площу може займати одна людина в укритті.

Раніше "Телеграф" розповідав, що українець вже показав намети, які в метро влаштують усіх та не буде сварок.