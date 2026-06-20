Чи стане проїзд в метро Києва дорожчим за 30 грн: "В жодному місті такого немає"

Ціна проїзду не повинна покривати усі витрати підприємства

Можливе підвищення вартості проїзду у метро вище 30 грн викликає чимало питань. Адже аргумент влади про заміну вагонів на нові фактично не має стосунку до транспортного тарифу.

Про це "Телеграфу" розповів викладач кафедри міського будівництва КНУБА та директор команди "ПроМобільність" Дмитро Беспалов. За його словами, заяви про тарифи вище 30 грн — це політичний хід, а не дійсно вимушене нововведення.

"Одразу хочу розвести дві речі, які в новині звучать як одна — поточний тариф і нові вагони. Це різні "гаманці". 50 вагонів за 150 млн євро кредиту — це капітальні витрати (capex), інвестиція в інфраструктуру, а квиток має покривати операційні (opex): струм, зарплати, обслуговування", — пояснює Беспалов.

Він наголошує, що рухомий склад оновлюють за бюджет міста, державні програми чи кредити міжнародних банків, а борг гасять з бюджету, а не докидають у тариф. Тобто амортизація вагонів у квитку — це політичний вибір міста, а не юридичний закон, і майже всюди роблять інакше.

"Якщо її таки впишуть у тариф — порахуймо. Одна партія вагонів, розкладена на сотні мільйонів поїздок на рік, дає копійки на квиток, добре якщо гривню. На ціну набагато більше тиснуть струм, зарплати й інфляція, ніж 50 вагонів, тож "після 30 подорожчає саме через вагони" технічно не витримує критики.

Цифра собівартості 64,60 грн, навіть якщо її порахували правильно — теж не те, чим лякають. Жодне велике місто світу не возить людей у метро так, щоб квиток покривав усі витрати, його всюди дотують, бо рухоме місто вигідне саме по собі: менше заторів, краща екологія і економіка — суспільна користь!" — наголошує експерт.

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За його словами, кожне місто само вирішує, яку частину бере на себе бюджет, а яку лишає пасажиру. Але Київ цього рішення публічно не показав — відкритої методики, за якою порахували тариф, немає.

"А поки немає ні методики, ні плану, звідки беруться гроші на вагони, будь-яка фраза про "наступне підвищення" легко стає політичним інструментом з будь-якого боку — хто тут на кого накидає, це вже не моя справа", — резюмує Беспалов.

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