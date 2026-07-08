Забудьте про великий стіл на кухні: ці меблі додають місця та роблять кімнату зручнішою

Один елемент замінює стіл, робочу зону та місце для зустрічей

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Традиційний обідній стіл поступово втрачає свою головну роль у сучасних інтер’єрах. Дизайнери все частіше пропонують замінювати його більш практичними рішеннями.

У 2026 році популярності набирають меблі, які поєднують одразу кілька функцій. Про них написали в "Мitre".

Одним із головних трендів став кухонний острів. Він поєднує одразу кілька функцій: може бути місцем для сніданків, робочою зоною під час дистанційної роботи або місцем для зустрічей із друзями. Завдяки цьому він допомагає ефективніше використовувати простір, особливо у невеликих квартирах.

Кухонний острів. Фото: Телеграф

Причина популярності таких рішень — зміна способу життя. Відкрите планування кухні та вітальні робить приміщення просторішим, а меблі тепер мають бути не лише красивими, а й практичними. Люди все частіше обирають речі, які можуть виконувати кілька завдань одночасно.

Сучасні кухонні острови можуть мати вбудовану техніку, розетки, додаткові системи зберігання та зручні робочі поверхні. Це дозволяє готувати, працювати за ноутбуком або проводити час із родиною в одному місці.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, чим можна замінити кухонну плитку.