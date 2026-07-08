Забудьте о большом столе на кухне: эта мебель добавляет места и делает комнату более удобной

Один элемент заменяет стол, рабочую зону и место для встреч

Доверяйте надёжному — подпишитесь на Telegraf в Google Новостях

Традиционный обеденный стол постепенно теряет свою главную роль в современных интерьерах. Дизайнеры все чаще предлагают заменять его более практичными решениями.

В 2026 году популярность приобретает мебель, которая сочетает сразу несколько функций. О них написали в "Мitre".

Одним из главных трендов стал кухонный остров. Он объединяет несколько функций: может быть местом для завтраков, рабочей зоной во время дистанционной работы или местом для встреч с друзьями. Благодаря этому он помогает более эффективно использовать пространство, особенно в небольших квартирах.

Кухонный остров. Фото: Телеграф

Причина популярности таких решений — изменение образа жизни. Открытая планировка кухни и гостиной делает помещение более просторным, а мебель теперь должна быть не только красивой, но и практичной. Люди всё чаще выбирают вещи, которые могут выполнять несколько задач одновременно.

Современные кухонные острова могут иметь встроенную технику, розетки, дополнительные системы хранения и удобные рабочие поверхности. Это позволяет готовить, работать за ноутбуком или проводить время с семьёй в одном месте.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, чем можно заменить кухонную плитку.