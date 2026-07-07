Навісні шафи програють: ці системи на кухні додають більше місця та зручності
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З новими системами зберігання більше не доведеться тягнутися до високих полиць чи ставати на стілець — усе необхідне буде легко доступним
На кухнях дедалі частіше відмовляються від великої кількості навісних шаф. Власники житла роблять ставку на більш зручні та практичні рішення для зберігання.
Новий підхід допомагає звільнити простір і зробити інтер’єр візуально легшим. Про альтернативу написали в "na:Тemat".
Одним із головних трендів стали глибокі висувні шухляди замість звичних верхніх шаф. Вони дозволяють швидко знаходити потрібні речі, не тягнутися до високих полиць і ефективніше використовувати простір. Крім того, такі системи вважаються зручнішими для щоденного користування.
Ще одна популярна тенденція — високі шафи від підлоги до стелі. Вони забезпечують багато місця для зберігання, допомагають приховати побутову техніку та створюють більш охайний вигляд кухні. Завдяки цьому приміщення здається менш захаращеним і більш організованим.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про новий тренд у дизайні кухонь. Гранітні стільниці, які роками залишалися популярним вибором, поступово поступаються місцем сучасним матеріалам. Фахівці відзначають, що вони можуть бути міцнішими та практичнішими у догляді.