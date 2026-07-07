Навісні шафи програють: ці системи на кухні додають більше місця та зручності

З новими системами зберігання більше не доведеться тягнутися до високих полиць чи ставати на стілець — усе необхідне буде легко доступним

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На кухнях дедалі частіше відмовляються від великої кількості навісних шаф. Власники житла роблять ставку на більш зручні та практичні рішення для зберігання.

Новий підхід допомагає звільнити простір і зробити інтер’єр візуально легшим. Про альтернативу написали в "na:Тemat".

Одним із головних трендів стали глибокі висувні шухляди замість звичних верхніх шаф. Вони дозволяють швидко знаходити потрібні речі, не тягнутися до високих полиць і ефективніше використовувати простір. Крім того, такі системи вважаються зручнішими для щоденного користування.

Ще одна популярна тенденція — високі шафи від підлоги до стелі. Вони забезпечують багато місця для зберігання, допомагають приховати побутову техніку та створюють більш охайний вигляд кухні. Завдяки цьому приміщення здається менш захаращеним і більш організованим.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про новий тренд у дизайні кухонь. Гранітні стільниці, які роками залишалися популярним вибором, поступово поступаються місцем сучасним матеріалам. Фахівці відзначають, що вони можуть бути міцнішими та практичнішими у догляді.