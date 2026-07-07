Залізні вхідні двері втрачають популярність: ці моделі не іржавіють та краще зберігають тепло

Нові варіанти дешевші в обслуговуванні та практичніші

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Ще кілька років тому залізні двері вважалися одним із найнадійніших варіантів для приватних будинків. Вони асоціювалися з міцністю та довговічністю, але у них є суттєві недоліки.

Щоб зберегти такі двері у хорошому стані, їх потрібно періодично очищати, фарбувати та захищати від іржі. Саме тому у 2026 році все більше людей звертають увагу на сучасніші матеріали — алюміній та ПВХ. Вони краще пристосовані до зовнішніх умов, не потребують постійного догляду та довше зберігають привабливий вигляд, як написали в "Іos Аndes 142".

Алюмінієві двері стали популярними завдяки міцності, стійкості до вологи та сонця. Вони не іржавіють, не деформуються та добре підходять для сучасних фасадів. Крім того, такі конструкції можна виготовити у різних кольорах і стилях.

ПВХ-двері також мають свої переваги. Вони відомі хорошою тепло- та звукоізоляцією, тому особливо підходять для будинків у місцях із холодним кліматом або високим рівнем шуму. Ще одна причина популярності — доступніша ціна у порівнянні з деякими іншими варіантами.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про те, що асфальт на подвір’ї можна замінити іншим покриттям, яке краще переносить спеку та може прослужити десятки років.