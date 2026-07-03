Дахи з черепиці відходять у минуле: їх замінюють естетичною альтернативою, яка економить гроші
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Це рішення має і один вагомий мінус
Довгі роки традиційна черепиця була найпоширенішим варіантом покрівельного покриття по всьому світу. Однак є альтернатива, яка може стати справжнім хітом.
Про це пише TN. Йдеться про зелені дахи. Це різновид покриття, в якому на дахах будинків висаджується рослинність. Крім зміни естетики, вони стали трендом, оскільки допомагають підтримувати стабільнішу температуру всередині будинку.
Переваги зелених дахів:
- покращують теплоізоляцію будинку — економія на опаленні, годинах роботи кондиціонера та витратах на електроенергію;
- поглинають частину дощової води та захищають поверхню даху від прямого впливу сонячних променів – це впливає на довговічність.
Однак зелені дахи мають і недолік. Їх установка вимагає більших початкових інвестицій, ніж інші, традиційніші варіанти.
Однак у технологічної новинки є й очевидний мінус. Установлення зеленого даху вимагає більших початкових інвестицій і складного інженерного розрахунку, ніж укладання традиційної черепиці. Проте завдяки довгій службі та економії ресурсів ці вкладення швидко окупаються.
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