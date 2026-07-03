Дахи з черепиці відходять у минуле: їх замінюють естетичною альтернативою, яка економить гроші

Це рішення має і один вагомий мінус

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Довгі роки традиційна черепиця була найпоширенішим варіантом покрівельного покриття по всьому світу. Однак є альтернатива, яка може стати справжнім хітом.

Про це пише TN. Йдеться про зелені дахи. Це різновид покриття, в якому на дахах будинків висаджується рослинність. Крім зміни естетики, вони стали трендом, оскільки допомагають підтримувати стабільнішу температуру всередині будинку.

Переваги зелених дахів:

Зелений дах. Фото — Дерево дім

покращують теплоізоляцію будинку — економія на опаленні, годинах роботи кондиціонера та витратах на електроенергію;

поглинають частину дощової води та захищають поверхню даху від прямого впливу сонячних променів – це впливає на довговічність.

Однак зелені дахи мають і недолік. Їх установка вимагає більших початкових інвестицій, ніж інші, традиційніші варіанти.

Однак у технологічної новинки є й очевидний мінус. Установлення зеленого даху вимагає більших початкових інвестицій і складного інженерного розрахунку, ніж укладання традиційної черепиці. Проте завдяки довгій службі та економії ресурсів ці вкладення швидко окупаються.

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