Забудьте про бруківку та плити на подвір'ї: нове покриття не боїться спеки й морозу та не накопичує воду

У них є серйозний конкурент

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Бетонна бруківка та плити довгі роки залишалися головним вибором для дворів і терас, але зараз у дизайні прибудинкових територій з’являється новий фаворит.

Це покриття не лише має сучасніший вигляд, а й вирішує багато звичних проблем під час експлуатації. Про нього написали в "Dnevno".

Все більше власників будинків звертають увагу на так званий "кам’яний килим" або мінерально-смоляне покриття, яке раніше частіше використовували для комерційних об’єктів.

"Кам’яний килим". Фото: Prom

Таке покриття створюють із суміші натурального каменю та спеціальної смоли. Для нього можуть використовувати граніт, мармур, кварц або інші матеріали, завдяки чому поверхня має сучасний вигляд і легко вписується у різні стилі дворів, терас і садових доріжок.

Головна перевага "кам’яного килима" — відсутність звичних швів, де часто накопичується бруд, росте трава або з’являються бур’яни. Через це за таким покриттям простіше доглядати: його легше прибирати, чистити від снігу та підтримувати у хорошому стані.

Крім того, матеріал добре витримує зовнішні умови — дощ, мороз, сонячні промені та перепади температур. Деякі варіанти мають водопроникну структуру, тому вода не затримується на поверхні та менше утворюються калюжі.

Серед недоліків — складніший ремонт у разі пошкодження. На відміну від бруківки, окремий елемент якої можна замінити, відновлення кам’яного килима потребує більше роботи.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про те, що асфальт на подвір’ї можна замінити іншим покриттям, яке краще переносить спеку та може прослужити десятки років.