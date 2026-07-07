Железная входная дверь теряет популярность: эти модели не ржавеют и лучше сохраняют тепло

Новые варианты дешевле в обслуживании и практичнее

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Еще несколько лет назад железная дверь считалась одним из самых надежных вариантов для частных домов. Они ассоциировались с прочностью и долговечностью, но у них существенные недостатки.

Чтобы сохранить такую дверь в хорошем состоянии, ее нужно периодически очищать, красить и защищать от ржавчины. Именно поэтому в 2026 году все больше людей обращают внимание на более современные материалы — алюминий и ПВХ. Они лучше приспособлены к внешним условиям, не нуждаются в постоянном уходе и дольше сохраняют привлекательный вид, как написали в "Ios Andes 142".

Алюминиевые двери стали популярны благодаря прочности, стойкости к влаге и солнцу. Они не ржавеют, не деформируются и хорошо подходят для современных фасадов. Кроме того, такие конструкции можно изготовить в разных цветах и стилях.

ПВХ-двери также имеют свои преимущества. Они известны хорошей тепло- и звукоизоляцией, поэтому особенно подходят для домов в местах с холодным климатом или высоким уровнем шума. Еще одна причина популярности – более доступная цена по сравнению с некоторыми другими вариантами.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что асфальт во дворе можно заменить другим покрытием, которое лучше переносит жару и может прослужить десятки лет.