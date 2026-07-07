Тканинні штори відходять у минуле: нове рішення не збирає пил і його легше чистити

Цей варіант поєднує красу, практичність і простий догляд

Довіряйте надійному — підпишіться на Telegraf у Google Новинах

Тканинні штори довгий час були популярним вибором для спалень. Однак зараз власники житла все частіше намагаються обирати більш практичні варіанти.

Головними критеріями стають простий догляд, менше накопичення пилу та економія простору. Саме тому популярності набувають сучасні альтернативи, про які написали в "Іos Аndes 142".

Одним із головних трендів 2026 року стали напівпрозорі рулонні штори. Вони допомагають контролювати кількість світла в кімнаті, зберігати приватність і при цьому мають сучасний мінімалістичний вигляд.

Рулонні штори на вікні. Фото: "Іos Аndes 142"

Їх встановлюють безпосередньо на вікно, а за допомогою механізму можна легко регулювати висоту. Спеціальна тканина пропускає м’яке природне світло, зменшує яскраві відблиски та створює комфортну атмосферу у спальні.

Ще одна перевага такого рішення — простий догляд. На відміну від звичайних фіранок, їх не потрібно регулярно знімати та прати. Достатньо протерти поверхню сухою або вологою тканиною, щоб прибрати пил чи невеликі забруднення.

Дизайнери також відзначають універсальність рулонних штор. Найчастіше їх обирають у нейтральних відтінках — білому, бежевому чи світло-сірому, тому вони легко поєднуються з різними стилями інтер’єру.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що пластикові підвіконня втрачають популярність і яке доступне рішення має стильніший вигляд та довше зберігає свій колір.