Тканевые шторы уходят в прошлое: новое решение не собирает пыль и его легче чистить

Этот вариант сочетает красоту, практичность и простой уход

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Тканевые шторы долгое время являлись популярным выбором для спален. Однако сейчас владельцы жилья все чаще пытаются выбирать более практичные варианты.

Главными критериями становятся простой уход, меньшее накопление пыли и экономия пространства. Именно поэтому популярность приобретают современные альтернативы, о которых написали в "Ios Andes 142".

Одним из главных трендов 2026 года стали полупрозрачные рулонные шторы. Они помогают регулировать количество света в комнате, обеспечивают конфиденциальность и при этом выглядят современно и минималистично.

Рулонные шторы на окне. Фото: "Ios Andes 142"

Их устанавливают прямо на окно, а с помощью механизма можно легко регулировать высоту. Специальная ткань пропускает мягкий естественный свет, уменьшает яркие блики и создает комфортную атмосферу в спальне.

Еще одно преимущество такого решения – простой уход. В отличие от обычных занавесок, их не нужно регулярно снимать и стирать. Достаточно протереть поверхность сухой или влажной тканью, чтобы убрать пыль или небольшие загрязнения.

Дизайнеры также отмечают универсальность рулонных штор. Чаще всего их выбирают в нейтральных оттенках – белом, бежевом или светло-сером, поэтому они легко сочетаются с разными стилями интерьера.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что пластиковые подоконники теряют популярность и какое доступное решение выглядит более стильно и дольше сохраняет свой цвет.