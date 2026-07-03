Шпалери більше не в моді: який матеріал кардинально змінить вигляд стін

Декоративна штукатурка стала одним із найпопулярніших способів оновити оселю без дорогого ремонту

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Шпалери, які десятиліттями були одним із найпоширеніших варіантів оздоблення стін, поступово втрачають популярність. Їм на зміну приходить декоративна штукатурка.

Цей матеріал дозволяє створити стильний інтер'єр, приховати дрібні недоліки поверхні та при цьому не витрачати великі суми на ремонт. Докладніше про переваги розповість "Телеграф".

Сучасна декоративна штукатурка давно перестала бути дорогим рішенням лише для дизайнерських проєктів. Сьогодні у будівельних магазинах можна знайти бюджетні суміші, які легко наносяться та підходять навіть для самостійного ремонту.

Однією з головних переваг такого покриття є довговічність. На відміну від шпалер, які можуть відклеюватися, вигоряти або пошкоджуватися від вологи, декоративна штукатурка стійкіша до механічних впливів.

Ще один плюс — величезний вибір фактур і кольорів. За допомогою декоративної штукатурки можна створити ефект бетону, натурального каменю, мармуру, оксамиту чи навіть шовку.

Цей матеріал не обмежує вашу фантазію щодо фактури

Такі рішення особливо популярні в інтер'єрах у стилях мінімалізм, лофт, скандинавський та сучасна класика.

Фахівці також звертають увагу на практичність матеріалу. Більшість сучасних покриттів можна очищати вологою ганчіркою, а окремі види навіть підходять для кухні, передпокою чи інших приміщень із підвищеним навантаженням.

Втім, декоративна штукатурка має й свої особливості. Для отримання ідеального результату стіни необхідно добре підготувати, а нанесення деяких фактур вимагає певних навичок.

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