Пластикові підвіконня йдуть у минуле: яке недороге рішення виглядає втричі дорожче і не жовтіє
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Варто придивитися до цих варіантів
Пластикові підвіконня поступово втрачають популярність — їм на зміну приходить більш сучасне й гарне рішення, яке виглядає дорожче, але коштує доступно.
Такий тренд швидко набирає популярності, бо поєднує простий догляд, практичність і гарний зовнішній вигляд. Детальніше про це написав "Телеграф".
Йдеться про підвіконня з композитних матеріалів, штучного каменю або обробленого дерева, які виглядають більш преміально, ніж стандартний пластик. Такі варіанти не тільки додають інтер’єру відчуття "дорогого ремонту", а й мають кращу стійкість до сонця та часу.
На відміну від пластикових моделей, які з часом можуть жовтіти або втрачати колір, нові матеріали зберігають свій вигляд роками. Вони стійкі до подряпин, вологи та перепадів температур, що робить їх практичними для будь-яких кімнат — від кухні до спальні.
Окремо відзначається й естетика: такі підвіконня легко поєднуються з різними стилями інтер’єру — від мінімалізму до класики. Вони можуть імітувати мармур, дерево або мати однотонне матове покриття, яке виглядає стримано та сучасно.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв, що шпалери поступово виходять із моди — цей матеріал здатен кардинально змінити вигляд стін.