Рус

Пластикові підвіконня йдуть у минуле: яке недороге рішення виглядає втричі дорожче і не жовтіє

Автор
Марина Бондаренко
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Ці матеріали мають більше переваг, аніж стандартні пластикові підвіконня
Ці матеріали мають більше переваг, аніж стандартні пластикові підвіконня. Фото Колаж "Телеграфу"

Варто придивитися до цих варіантів

Довіряйте надійному — підпишіться на Telegraf у Google Новинах

Google

Пластикові підвіконня поступово втрачають популярність — їм на зміну приходить більш сучасне й гарне рішення, яке виглядає дорожче, але коштує доступно.

Такий тренд швидко набирає популярності, бо поєднує простий догляд, практичність і гарний зовнішній вигляд. Детальніше про це написав "Телеграф".

Йдеться про підвіконня з композитних матеріалів, штучного каменю або обробленого дерева, які виглядають більш преміально, ніж стандартний пластик. Такі варіанти не тільки додають інтер’єру відчуття "дорогого ремонту", а й мають кращу стійкість до сонця та часу.

Яким зробити підвіконня в 2026
Підвіконня з композитних матеріалів, штучного каменю або обробленого дерева. Фото: Телеграф

На відміну від пластикових моделей, які з часом можуть жовтіти або втрачати колір, нові матеріали зберігають свій вигляд роками. Вони стійкі до подряпин, вологи та перепадів температур, що робить їх практичними для будь-яких кімнат — від кухні до спальні.

Окремо відзначається й естетика: такі підвіконня легко поєднуються з різними стилями інтер’єру — від мінімалізму до класики. Вони можуть імітувати мармур, дерево або мати однотонне матове покриття, яке виглядає стримано та сучасно.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв, що шпалери поступово виходять із моди — цей матеріал здатен кардинально змінити вигляд стін.

Теги:
#Ремонт #Тренд #Підвіконня