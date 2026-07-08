Не викидайте коробки з-під ліків: вони допоможуть навести лад вдома

Недорогі ідеї допоможуть організувати простір у шухлядах

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Порожні коробки з-під ліків зазвичай одразу викидають після використання. Проте вони можуть стати зручними органайзерами для зберігання дрібних речей.

Завдяки міцній формі такі коробки добре підходять для впорядкування шухляд і полиць. Кілька простих ідей, про які написали в "Іos Аndes 142" допоможуть дати їм друге життя та зробити дім більш охайним.

Перед використанням коробки потрібно повністю звільнити від залишків ліків, інструкцій та етикеток із персональними даними. За бажанням їх можна обклеїти папером або крафтом, щоб надати охайного вигляду.

Органайзери для шухляд

Найпростіший спосіб — розрізати коробки до потрібної висоти та використовувати їх як окремі відсіки. У них зручно зберігати кнопки, скріпки, гумки, швейне приладдя, батарейки, дрібні інструменти чи інші невеликі предмети. Якщо підписати кожен відсік, знайти потрібну річ буде значно простіше.

Коробки з-під ліків легко перетворити на органайзери. Фото: "Іos Аndes 142"

Зберігання кабелів і дрібної електроніки

Коробки також можна поставити вертикально та використовувати як мініорганайзери. У них легко розкласти USB-накопичувачі, зарядні кабелі, навушники, карти пам'яті, адаптери чи інші аксесуари. Підписані коробки допомагають швидко знаходити потрібну категорію речей.

Простий спосіб навести порядок у домашніх шухлядах. Фото: "Іos Аndes 142"

Модульний органайзер

Якщо зібрати кілька коробок однакового розміру та склеїти їх між собою, вийде компактний органайзер для глибоких шухляд або полиць.

Маленькі контейнери допомагають зберігати порядок щодня. Фото: "Іos Аndes 142"

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що не варто поспішати викидати старі подушки. Їм можна знайти корисне застосування вдома.