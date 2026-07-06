Не викидайте пухирчасту плівку: як "пухирка" може несподівано допомогти в холодильнику
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Пухирці виявилися корисними не тільки для транспортування
Багато людей викидають пухирчасту плівку відразу після розпакування придбаного товару. Однак насправді для неї можна знайти ефективне повторне застосування у холодильнику.
Про це пише Oeste Geral. Ідея полягає в тому, щоб вистилати такою плівкою овочевий відділ холодильника.
Річ у тім, що листя таких овочів, як салат, шпинат, рукола та інші, містять багато води, а тому, стикаючись з холодними стінками холодильника, воно може зіпсуватися.
Ознаки цієї проблеми знайомі кожному:
- Листя стає м’яким і слизовим;
- з’являються дивні прозорі чи темні ділянки;
- продукти втрачають текстуру і гниють набагато швидше, ніж повинні.
Чим повніше відділення для овочів, тим більша ймовірність того, що продукти залишаться притиснутими до холодних поверхонь.
Вирішити проблему можна, якщо просто вистелити дно та стінки овочевого ящика пухирчастою плівкою. Повітряні камери всередині пухирців створюють відмінний термобар’єр (прошарку повітря) між крижаним пластиком холодильника і ніжними продуктами.
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