Не викидайте пухирчасту плівку: як "пухирка" може несподівано допомогти в холодильнику

Пухирці виявилися корисними не тільки для транспортування

Довіряйте надійному — підпишіться на Telegraf у Google Новинах

Багато людей викидають пухирчасту плівку відразу після розпакування придбаного товару. Однак насправді для неї можна знайти ефективне повторне застосування у холодильнику.

Про це пише Oeste Geral. Ідея полягає в тому, щоб вистилати такою плівкою овочевий відділ холодильника.

Річ у тім, що листя таких овочів, як салат, шпинат, рукола та інші, містять багато води, а тому, стикаючись з холодними стінками холодильника, воно може зіпсуватися.

Ознаки цієї проблеми знайомі кожному:

Листя стає м’яким і слизовим;

з’являються дивні прозорі чи темні ділянки;

продукти втрачають текстуру і гниють набагато швидше, ніж повинні.

Чим повніше відділення для овочів, тим більша ймовірність того, що продукти залишаться притиснутими до холодних поверхонь.

Пухирчаста плівка в холодильнику. Фото — Oeste Geral

Вирішити проблему можна, якщо просто вистелити дно та стінки овочевого ящика пухирчастою плівкою. Повітряні камери всередині пухирців створюють відмінний термобар’єр (прошарку повітря) між крижаним пластиком холодильника і ніжними продуктами.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, чим замінити гнучку гофру під раковиною. Цей варіант ніколи не забиватиметься брудом.