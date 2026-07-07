Не викидайте баночки від крему: вони допоможуть навести порядок і заощадити гроші

Ці місткості можна перетворити на потрібні речі

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Маленькі металеві баночки від кремів і косметики часто просто викидають після використання. Проте такі ємності можуть отримати друге життя у побуті.

З них легко зробити корисні органайзери для дрібниць, які допоможуть підтримувати порядок. Такий спосіб дозволяє не лише повторно використати речі, а й заощадити на покупці нових аксесуарів, як написали в "Ios Andes 142".

Один із найзручніших варіантів — зробити компактний набір для шиття. У такій баночці легко помістяться голки, нитки, ґудзики та інші дрібниці. А якщо закріпити на кришці невелику тканинну подушечку, вона стане ще й зручним місцем для зберігання голок.

Ще одна корисна ідея — використовувати бляшанку як мініорганайзер для прикрас або таблеток. Завдяки компактним розмірам її легко носити в сумці чи рюкзаку. Усередині можна зберігати каблучки, сережки, ланцюжки або ліки, які потрібно мати під рукою.

Також кілька таких ємностей можна перетворити на органайзер для робочого столу. У них зручно складати скріпки, кнопки, гумки для грошей, шпильки та інші дрібні предмети, які часто губляться. За бажання баночки можна пофарбувати або декорувати, щоб вони гармонійно вписувалися в інтер’єр.

Що можна зробити з баночок від крему. Фото: Телеграф

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, чому не варто поспішати викидати використані чайні пакетики.