Не викидайте використані чайні пакетики: ось як вони знадобляться в холодильнику

Чайне листя має абсорбуючі властивості

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Використані чайні пакетики знайшли несподіване застосування. Замість того, щоб просто викинути їх у сміття досвідчені господині використовують їх повторно з користю для дому.

Про це пише Oeste Geral. Як виявилось, використані чайні пакетики можуть допомогти з усуненням неприємного запаху в холодильнику. Річ у тому, що чайне листя має абсорбуючі властивості і навіть після використання зберігає здатність вбирати молекули запахів і контролювати рівень вологості в замкнутому просторі.

Важливо: для досягнення найкращих результатів важливо дати чайному пакетику повністю висохнути, перш ніж поміщати його в холодильник. Якщо він залишиться вологим, це може сприяти зростанню плісняви та погіршити гігієну.

Чайний пакетик у холодильнику

Зазначається, що результат може варіюватися в залежності від кількості продуктів, що зберігаються, і інтенсивності запахів.

"Хоча це не замінює регулярне прибирання, цей спосіб може стати вашим помічником у підтримці свіжого запаху в холодильнику щодня", — пишуть автори.

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