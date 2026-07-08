Недорогие идеи помогут организовать пространство в ящиках

Доверяйте надёжному — подпишитесь на Telegraf в Google Новостях

Пустые коробки из-под лекарств обычно сразу выбрасывают после использования. Однако они могут стать удобными органайзерами для хранения мелких вещей.

Благодаря крепкой форме такие коробки хорошо подходят для упорядочения ящиков и полок. Несколько простых идей, о которых написали в "Ios Andes 142" помогут дать им вторую жизнь и сделать дом более опрятным.

Перед использованием коробки нужно полностью освободить от остатков лекарств, инструкций и этикеток с персональными данными. По желанию их можно обклеить бумагой или крафтом, чтобы придать аккуратный вид.

Органайзеры для ящиков

Самый простой способ – разрезать коробки до нужной высоты и использовать их как отдельные отсеки. В них удобно хранить кнопки, скрепки, резинки, швейные принадлежности, батарейки, мелкие инструменты или другие небольшие предметы. Если подписать каждый отсек, найти нужную вещь будет гораздо проще.

Коробки из-под лекарства легко превратить в органайзеры. Фото: "Ios Andes 142"

Хранение кабелей и мелкой электроники

Коробки можно поставить вертикально и использовать в качестве миниорганайзеров. В них легко разложить USB-накопители, зарядные кабели, наушники, карты памяти, адаптеры или другие аксессуары. Подписанные коробки помогают быстро находить нужную категорию вещей.

Простой способ навести порядок в домашних ящиках. Фото: "Ios Andes 142"

Модульный органайзер

Если собрать несколько коробок одинакового размера и склеить их между собой, получится компактный органайзер для глубоких ящиков или полок.

Маленькие контейнеры помогают сохранять порядок каждый день. Фото: "Ios Andes 142"

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что не стоит торопиться выбрасывать старые подушки. Им можно найти полезное применение дома.