Не прибрав цей бур'ян і отримав штраф: за що його покарали на своїй ділянці

Ця рослина може спорожнити гаманець

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Бур’ян на власній ділянці може здатися звичайною проблемою, яку можна вирішити у будь-який момент. Однак деякі рослини здатні не лише швидко захоплювати територію, а й стати причиною неприємностей для власника землі.

За недоглянуту ділянку в окремих випадках передбачена адміністративна відповідальність, яка регулюється статтями 52 та 152 КУпАП.

Власники земельних ділянок можуть отримати штраф, якщо не стежать за територією та не знищують карантинні рослини й небезпечні бур’яни. Йдеться, зокрема, про амброзію полинолисту, яка швидко поширюється.

Амброзія. Фото: Ваш Вісник

Для фізичних осіб розмір штрафу становить від 340 до 1360 гривень. Посадовим особам і підприємцям може загрожувати штраф від 850 до 1700 гривень.

Як власнику ділянки можуть виписати штраф за бур’яни

Водночас покарання не накладають одразу після виявлення бур’янів. Спочатку уповноважені працівники мають оглянути ділянку, зафіксувати порушення та повідомити власника про необхідність привести територію до належного стану. Якщо вимоги не виконані у встановлений термін, тоді складається адміністративний протокол і справа передається на розгляд.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що "світить" за незаконне утримання диких тварин вдома.