Забрав з лісу їжака і поплатився: що "світить" за незаконне утримання диких тварин вдома
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Навіть якщо тварину "врятували" або підібрали пораненою, це не дає право залишити її собі
Багато українців вважають, що врятувати поранену сову, забрати додому їжака чи приручити лисицю — це добра справа. Проте законодавство України чітко регулює вилучення диких тварин із природного середовища та їх утримання в неволі.
У деяких випадках за таке "піклування" можна отримати не лише штраф, а й втратити саму тварину. Докладніше про це розповість "Телеграф".
Чи можна тримати вдома дику тварину
Закон України "Про тваринний світ" визначає, що дикі тварини, вилучені з природного середовища, можуть перебувати у власності людини лише за наявності законних підстав. Якщо відповідного дозволу або документів немає, тварина вважається незаконно набутою.
Це означає, що просто забрати із лісу чи з поля сову, сокола, лисицю або їжака і залишити їх у себе вдома не можна. Такі дії розцінюються як незаконне вилучення дикої тварини з природного середовища.
Яке покарання передбачене
Відповідальність залежить від конкретних обставин. Якщо людина порушила правила придбання або утримання диких тварин у неволі чи напіввільних умовах, застосовується стаття 88-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення.
За таке порушення громадянам загрожує штраф від 30 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян — нині це від 510 до 1700 гривень. Крім того, суд може ухвалити рішення про конфіскацію тварини.
Якщо ж ідеться про тварин, занесених до Червоної книги України або тих, що охороняються міжнародними договорами, санкції є суворішими. За незаконне вилучення таких видів із природи передбачено штраф від 100 до 215 неоподатковуваних мінімумів, тобто від 1700 до 3655 грн з обов'язковою конфіскацією.
Окрім адміністративного штрафу, порушник може бути зобов'язаний компенсувати шкоду, заподіяну державі. Такси для відшкодування збитків за незаконне вилучення окремих видів диких тварин затверджуються Кабінетом Міністрів України і в окремих випадках можуть становити десятки тисяч гривень.
Якщо тварину знайшли пораненою
Сам факт того, що людина підібрала поранену дику тварину, не означає автоматичного права залишити її собі. Фахівці рекомендують у таких випадках звертатися до центрів реабілітації диких тварин, ветеринарних лікарів або територіальних органів Державної екологічної інспекції.
Якщо після лікування тварина здатна виживати самостійно, її, як правило, повертають у природне середовище.
Яких тварин це стосується
Обмеження поширюються не лише на великих хижаків чи екзотичних звірів. Незаконним може бути утримання будь-яких диких тварин, вилучених із природи без належних документів.
Це можуть бути:
- сови;
- соколи та інші дикі хижі птахи;
- лисиці;
- їжаки;
- білки;
- кажани;
- інші дикі ссавці, плазуни чи земноводні.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, як українка зустріла рідкісного червонокнижного звіра — лютий хижак із милою мордою.