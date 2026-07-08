Забрав з лісу їжака і поплатився: що "світить" за незаконне утримання диких тварин вдома

Навіть якщо тварину "врятували" або підібрали пораненою, це не дає право залишити її собі

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Багато українців вважають, що врятувати поранену сову, забрати додому їжака чи приручити лисицю — це добра справа. Проте законодавство України чітко регулює вилучення диких тварин із природного середовища та їх утримання в неволі.

У деяких випадках за таке "піклування" можна отримати не лише штраф, а й втратити саму тварину. Докладніше про це розповість "Телеграф".

Чи можна тримати вдома дику тварину

Закон України "Про тваринний світ" визначає, що дикі тварини, вилучені з природного середовища, можуть перебувати у власності людини лише за наявності законних підстав. Якщо відповідного дозволу або документів немає, тварина вважається незаконно набутою.

Це означає, що просто забрати із лісу чи з поля сову, сокола, лисицю або їжака і залишити їх у себе вдома не можна. Такі дії розцінюються як незаконне вилучення дикої тварини з природного середовища.

Яке покарання передбачене

Відповідальність залежить від конкретних обставин. Якщо людина порушила правила придбання або утримання диких тварин у неволі чи напіввільних умовах, застосовується стаття 88-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

За таке порушення громадянам загрожує штраф від 30 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян — нині це від 510 до 1700 гривень. Крім того, суд може ухвалити рішення про конфіскацію тварини.

Якщо ж ідеться про тварин, занесених до Червоної книги України або тих, що охороняються міжнародними договорами, санкції є суворішими. За незаконне вилучення таких видів із природи передбачено штраф від 100 до 215 неоподатковуваних мінімумів, тобто від 1700 до 3655 грн з обов'язковою конфіскацією.

Окрім адміністративного штрафу, порушник може бути зобов'язаний компенсувати шкоду, заподіяну державі. Такси для відшкодування збитків за незаконне вилучення окремих видів диких тварин затверджуються Кабінетом Міністрів України і в окремих випадках можуть становити десятки тисяч гривень.

Їх краще не чіпати

Якщо тварину знайшли пораненою

Сам факт того, що людина підібрала поранену дику тварину, не означає автоматичного права залишити її собі. Фахівці рекомендують у таких випадках звертатися до центрів реабілітації диких тварин, ветеринарних лікарів або територіальних органів Державної екологічної інспекції.

Якщо після лікування тварина здатна виживати самостійно, її, як правило, повертають у природне середовище.

Яких тварин це стосується

Обмеження поширюються не лише на великих хижаків чи екзотичних звірів. Незаконним може бути утримання будь-яких диких тварин, вилучених із природи без належних документів.

Це можуть бути:

сови;

соколи та інші дикі хижі птахи;

лисиці;

їжаки;

білки;

кажани;

інші дикі ссавці, плазуни чи земноводні.

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