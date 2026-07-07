Придбав рибу на базарі і "попав" на штраф: за що можуть покарати навіть звичайного покупця

Будьте обачними, купуючи рибу невідомого походження

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Багато українців купують свіжу рибу на ринках або у продавців біля водойм, навіть не підозрюючи, що це може обернутися чималим штрафом. Між тим, закон передбачає відповідальність не лише за незаконний вилов, а й за придбання риби, здобутої браконьєрським шляхом.

Докладніше про це розповість "Телеграф".

В Україні придбання, зберігання або продаж риби без документів, які підтверджують її законне походження, вважається адміністративним правопорушенням. Відповідні норми містяться у статті 88-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Якщо йдеться про звичайну рибу, за її купівлю або продаж без підтверджувальних документів передбачено штраф від 510 до 1 700 гривень. Крім того, рибу можуть конфіскувати.

Суворіше карають порушення, пов'язані з видами риб, занесеними до Червоної книги України. У такому випадку штраф становить від 1 700 до 3 655 гривень, а конфіскація незаконно придбаних або реалізованих біоресурсів є обов'язковою.

Краще не ризикувати

Щоб уникнути неприємностей, покупцям радять дотримуватися кількох простих правил:

вимагати у продавця документи, що підтверджують законне походження риби — чек, накладну або товарно-транспортну накладну;

уважно оглядати продукцію — підозру мають викликати сліди від сіток, електролову чи інші пошкодження;

не купувати рибу у місцях стихійної торгівлі, зокрема "з рук" біля річок, озер чи вздовж доріг.

Фахівці також наголошують, що така риба може бути не лише незаконно виловленою, а й небезпечною для здоров'я через відсутність належного ветеринарного контролю та невідомі умови зберігання.

Нагадаємо, як раніше розповідав "Телеграф", мережу здивував вигляд риби в акваріумі "Сільпо".