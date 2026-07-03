Робив вдома ремонт - виписали штраф і забрали інструмент: у чому полягала його помилка

Які дії заборонені у квартирі в окремі години

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Ремонт у власній квартирі здається звичайною справою, але іноді він може закінчитися несподівано — штрафом і розмовою з контролюючими службами, якщо не врахувати встановлені правила тиші та допустимого рівня шуму в житлових будинках.

Закон "Про систему громадського здоров'я" передбачає, що рівень звуку не має перевищувати встановлених санітарних норм: удень — до 40 децибелів, у нічний час — до 30. Це означає, що гучне свердління або інші ремонтні роботи можуть бути порушенням навіть у власній квартирі.

Також діють чіткі часові обмеження. Як пояснив юрист Ігор Тетеря, У будні "тиха година" триває з 21:00 до 08:00, а у вихідні та святкові дні ремонтні роботи загалом заборонені. Винятки можливі лише у випадках ліквідації наслідків аварій або якщо шум не виходить за межі помешкання.

Якими будуть штрафи

Відповідно до Кодексу України про адміністративні порушення, за перше зафіксоване порушення передбачено штраф від 85 до 255 гривень для фізичних осіб та 255 до 510 гривень для юридичних. У разі повторного випадку сума зростає до 255–510 та 850-2550 гривень відповідно, а іноді може застосовуватися навіть конфіскація інструментів.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, за який ремонт на балконі можуть виписати штраф в 17 тисяч гривень.