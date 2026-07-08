Не убрал этот сорняк и получил штраф: за что его наказали на своем участке
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Это растение может опорожнить кошелек
Сорняк на собственном участке может показаться обычной проблемой, которую можно решить в любой момент. Однако некоторые растения способны не только быстро захватывать территорию, но и стать причиной неприятностей владельцу земли.
За неухоженный участок в отдельных случаях предусмотрена административная ответственность, регулируемая статьями 52 и 152 КУоАП.
Владельцы земельных участков могут получить штраф, если не следят за территорией и не уничтожают карантинные растения и опасные сорняки. Речь идет, в частности, об быстро распространяющейся амброзии полинолисту.
Для физических лиц размер штрафа составляет от 340 до 1360 гривен. Должностным лицам и предпринимателям может грозить штраф от 850 до 1700 гривен.
Как владельцу участка могут выписать штраф за сорняки
В то же время штрафы не налагаются сразу после обнаружения сорняков. Сначала уполномоченные сотрудники должны осмотреть участок, зафиксировать нарушение и уведомить владельца о необходимости привести территорию в надлежащее состояние. Если требования не выполнены в установленный срок, составляется административный протокол, и дело передается на рассмотрение.
Напомним, ранее "Телеграф" писал, что "светит" за незаконное содержание диких животных на дому.