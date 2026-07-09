Забудьте про такі полиці у ванній: для яких моделей не потрібно свердлити стіну

Цей варіант ідеально підходить для орендованих або маленьких квартир

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У маленьких ванних кімнатах часто не вистачає місця для зберігання засобів у душі шампуні, гелі та мило можуть займати багато простору й створювати безлад. Однак є спеціальні полиці, які допомагають організувати речі без ремонту.

Їх можна встановити без свердління стін, просто закріпивши на штанзі душу. Детальніше про них написали в "Мitre".

Такі органайзери допомагають звільнити простір у душі та тримати всі необхідні засоби під рукою. Вони особливо зручні для невеликих ванних кімнат, де немає місця для додаткових шафок.

Полиці на душову кабіну. Фото: Decoracion

Існують компактні полиці з бортиками для кількох засобів, а також моделі з двома кошиками, які вміщують більше пляшок і аксесуарів. Їхня головна перевага — просте встановлення без свердління стін та ремонту.

Такі органайзери підходять навіть для орендованих квартир, оскільки їх легко зняти або перемістити.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що душові лійки на шлангу поступово втрачають популярність. Все більше людей обирають сучасні рішення для ванної кімнати, які допомагають створити комфортну атмосферу та ефект домашнього спа без складного ремонту.