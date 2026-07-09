Забудьте о таких полках в ванной: для каких моделей не нужно сверлить стену

Этот вариант идеально подходит для съемных или маленьких квартир

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В маленьких ванных комнатах часто не хватает места для хранения средств в душе шампуни, гели и мыло могут занимать много пространства и создавать беспорядки. Однако есть специальные полки, помогающие организовать вещи без ремонта.

Их можно установить без сверления стен, просто закрепив на штанге душа. Детальнее о них написали в "Mitre".

Такие органайзеры помогают освободить пространство в душе и держать все необходимые средства под рукой. Они особенно удобны для небольших ванных комнат, где нет места для дополнительных шкафчиков.

Полки на душевой кабину. Фото: Decoracion

Есть компактные полки с бортиками для нескольких средств, а также модели с двумя корзинами, которые вмещают больше бутылок и аксессуаров. Их главное преимущество – простая установка без сверления стен и ремонта.

Такие органайзеры подходят даже для съемных квартир, поскольку их легко снять или переместить.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что душевые лейки на шланге постепенно теряют популярность. Все больше людей выбирают современные решения для ванной комнаты, помогающие создать комфортную атмосферу и эффект домашнего спа без сложного ремонта.