Душові лійки на шлангу йдуть у минуле: як створити ефект елітного спа вдома

Стельові душові системи поєднують у собі комфорт, дизайн та функціональність

Довіряйте надійному — підпишіться на Telegraf у Google Новинах

Звичайні душові лійки на гнучкому шлангу поступово втрачають популярність. Все більше власників квартир і будинків під час ремонту встановлюють системи "тропічного дощу" з прихованим монтажем.

Це рішення не лише стильно виглядає, а й має низку функціональних переваг. "Телеграф" розповість про головні з них.

Такі системи складаються з великої стельової душової панелі, через яку вода рівномірно розподіляється по всій площі. На відміну від звичайної лійки, потік не б'є в одну точку, а огортає все тіло м'якими струменями, що нагадує теплий літній дощ.

Головною особливістю є прихований монтаж. Більшість труб і з'єднань ховаються в стіні або стелі, тому у ванній кімнаті видно лише акуратну душову панель та мінімалістичний змішувач.

Це виглядає стильно

Ще одна перевага — велика площа покриття. Якщо стандартна лійка має діаметр близько 10–15 сантиметрів, то сучасні системи "тропічного дощу" можуть мати панелі від 20 до 40 сантиметрів і навіть більше.

Водночас таке рішення має і свої особливості. Встановлення прихованої системи бажано планувати ще на етапі ремонту, адже для монтажу потрібно прокладати комунікації всередині стін або стелі.

Також для максимальної ефективності важливо забезпечити достатній тиск води. У деяких будинках із застарілими мережами великий душ може працювати не так ефективно, як передбачено виробником.

Багато сучасних моделей мають додаткові функції: регулювання режимів струменя, LED-підсвічування, термостатичний змішувач для підтримання постійної температури води та окрему ручну лійку для зручності.

Нагадаємо, як раніше розповідав "Телеграф" , шторки та громіздкі кабіни у минулому: головний тренд для душової у 2026 році.