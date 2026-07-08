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Часник більше не зіпсує побачення: цей продукт прибере неприємний запах з рота за хвилину

Автор
Юлія Закірова
Дата публікації
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Автор
Це більше не проблема
Це більше не проблема. Фото Телеграф

Ефект буде сильніший за чищення зубів пастою

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Часник вважають одним із найкорисніших продуктів для здоров'я, однак багато людей відмовляються від нього через різкий запах з рота. Втім, з’ясувалося, що цю проблему можна вирішити буквально за кілька хвилин за допомогою одного фрукта.

Докладніше про нетривіальний спосіб розповіло видання Dnevno.

Для того, щоб позбутися часникового запаху з рота, достатньо з'їсти свіже яблуко одразу після основного прийому їжі. Цей прийом працює завдяки природним ферментам і фенольним сполукам, які містяться у фрукті.

Вступаючи у реакцію із сірковмісними речовинами, що утворюються під час подрібнення або роздавлювання часнику, вони нейтралізують їх. Саме ці сірчані сполуки є причиною характерного аромату, адже залишаються не лише у ротовій порожнині, а й частково всмоктуються в організм, тому звичайне чищення зубів або жувальна гумка часто не дають бажаного результату.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, коли правильно чистити зуби, щоб не нашкодити їм — до чи після сніданку.

Теги:
#Запах #Часник #Яблуко #Лайфхак