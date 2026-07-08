Чеснок больше не испортит свидание: этот продукт уберет неприятный запах изо рта за минуту
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Эффект будет сильнее, чем от чистки зубов пастой
Чеснок считают одним из самых полезных продуктов для здоровья, однако многие люди отказываются от него из-за резкого запаха изо рта. Впрочем, выяснилось, что эту проблему можно решить буквально за несколько минут с помощью одного фрукта.
Подробнее о нетривиальном способе рассказало издание Dnevno.
Для того чтобы избавиться от чесночного запаха изо рта, достаточно съесть свежее яблоко сразу после основного приема пищи. Этот прием работает благодаря природным ферментам и фенольным соединениям, содержащимся во фрукте.
Вступая в реакцию с серосодержащими веществами, образующимися при измельчении или раздавливании чеснока, они их нейтрализуют. Именно эти серные соединения являются причиной характерного аромата, ведь остаются не только в полости рта, но и частично всасываются в организм, поэтому обычная чистка зубов или жевательная резинка часто не дают желаемого результата.
Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, когда правильно чистить зубы, чтобы не навредить им — до или после завтрака.