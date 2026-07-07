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Забудьте про шию: запах парфумів збережеться надовго, якщо пшикнути ними на ці несподівані місця

Автор
Денис Подставной
Дата публікації
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Автор
Розпилення парфумерії
Розпилення парфумерії. Фото Pexels

Більшість людей роками дотримуються однієї і тієї ж процедури при нанесенні аромату

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Багато людей часто стикалися з тим, що влітку запах їхніх улюблених парфумів дуже швидко вивітрюється. Однак на тілі людини є зони, які допоможуть зберегти приємний аромат надовго.

Про це пише Fem Cafe. Погана стійкість парфуму влітку пояснюється фізичними факторами – високі температури та інтенсивне сонячне випромінювання сприяють швидкому випаровуванню запахів. У результаті всього за кілька годин від вашого улюбленого аромату може не залишитися жодного сліду.

Погіршити ситуацію може і неправильне нанесення духів. Експерти зазначають, що більшість людей роками дотримуються однієї і тієї ж процедури: кілька розпорошень на шию, трохи на зап’ястя, а потім розтирання. Однак робити так не варто. Річ у тому, що інтенсивне тертя швидше руйнує найтонші ноти аромату.

Ба більше, у матеріалі зазначається, що навіть без тертя шия та зап’ястя – не найкращі варіанти для літа.

Парфуми
Парфуми

Набагато краще підійдуть несподівані зони на тілі людини, які надовго допоможуть зберегти аромат:

  • згин ліктя;
  • живіт.

"Ці ділянки менше схильні до прямого впливу сонця, нагріваються повільніше і, як правило, менше пітніють, ніж шия або груди. Завдяки цьому аромат розкривається поступово, тому він може бути помітний довше", — пояснили автори.

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Теги:
#Духи #Парфуми #Лафхак