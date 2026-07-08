Один неочевидний інгредієнт — і котлети більше не будуть сухими: секрет кухарів

Цей продукт є майже в кожному холодильнику

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Щоб фарш для котлет і тефтель виходив соковитим і повітряним, у нього зазвичай додають цибулю, розмочений хліб, яйця або трохи води. Ці інгредієнти роблять масу м’якшою та допомагають зберегти текстуру під час смаження. Але навіть за дотримання звичних пропорцій м’ясо може виходити сухуватим, особливо якщо використовується нежирний фарш або котлети готують заздалегідь.

Якщо хочеться, щоб котлети залишалися соковитими навіть після розігрівання наступного дня, замість звичного яйця або розмоченого хліба рекомендується додавати у фарш сметану. Цією порадою поділилися на кулінарному порталі Przyslij Przepis.

Що додати у фарш для соковитості

Фарш, особливо з нежирного м’яса, під час смаження швидко втрачає вологу. Тому котлети виходять сухими та жорсткими. Добавки на кшталт хліба чи цибулі скоріше збільшують об’єм маси, ніж утримують у ній жир і вологу.

Тому кулінари радять додавати у фарш сметану. Завдяки вмісту жиру вона обволікає м’ясні волокна і не дає їм пересихати під час смаження, навіть якщо фарш пісний і навіть якщо котлети потім повторно розігрівають.

Як приготувати соковиті котлети

На 500-600 г фаршу потрібно 3 столові ложки сметани жирністю близько 18%, кімнатної температури.

Сметану можна додавати у фарш із усіх видів м’яса. Фото: Meta.ua