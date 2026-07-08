Один неочевидный ингредиент — и котлеты больше не будут сухими: секрет поваров

Этот продукт есть почти в каждом холодильнике

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Чтобы фарш для котлет и тефтелей получался сочным и воздушным, в него обычно добавляют лук, размоченный хлеб, яйца или немного воды. Эти ингредиенты делают массу мягче и помогают сохранить текстуру при жарке. Но даже при соблюдении привычных пропорций мясо может получаться суховатым, особенно если используется нежирный фарш или котлеты готовят заранее.

Если хочется, чтобы котлеты оставались сочными даже после разогрева на следующий день, вместо привычного яйца или размоченного хлеба рекомендуется добавлять в фарш сметану. Этим советом поделились на кулинарном портале Przyslij Przepis.

Что добавить в фарш для сочности

Фарш, особенно из нежирного мяса, при жарке быстро теряет влагу. Поэтому котлеты получаются сухими и жесткими. Добавки вроде хлеба или лука скорее увеличивают объём массы, чем удерживают в ней жир и влагу.

Поэтому кулинары советуют добавлять в фарш сметану. Благодаря содержанию жира она обволакивает мясные волокна и не даёт им пересыхать при жарке, даже если фарш постный и даже если котлеты потом разогревают повторно.

Как приготовить сочные котлеты

На 500-600 г фарша потребуется 3 столовые ложки сметаны жирностью около 18%, комнатной температуры.

Сметану можно добавлять в фарш из всех видов мяса. Фото: Meta.ua