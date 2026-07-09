Гарячі знижки на заморожену продукцію: морозиво, нагетси і вареники в "АТБ" можна придбати за пів ціни

Покупці можуть суттєво заощадити на популярних продуктах

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Цього тижня мережа супермаркетів "АТБ" пропонує рекордні знижки у відділі заморожених продуктів. Акції сягають 50%, а найбільше подешевшали морозиво, напівфабрикати та овочеві суміші.

Докладніше про це – в матеріалі: Знижки б'ють рекорди: що в "АТБ" продають вдвічі дешевше цього тижня

Найвигідніші пропозиції — саме на морозиво. Так, морозиво "Рудь 100%" вагою 500 грамів зараз продають за 66,90 грн замість 135,90 грн, тобто майже удвічі дешевше.

Любителі преміального морозива також можуть заощадити. Пломбір Three Bears зі смаком фісташки коштує 131,50 грн замість 264,90 грн, а Laska Maximuse — 99,50 грн замість 199,90 грн.

Шалені знижки на популярні позиції

Не менш вигідні знижки діють і на порційне морозиво. Зокрема, "Ласунка Гран-Прі" у ріжку можна придбати за 39,50 грн замість 79,90 грн, а "Київський пломбір" без цукру — за 26,50 грн замість 51,50 грн. В обох випадках економія становить майже 50%.

Те, що треба у спеку

У категорії заморожених напівфабрикатів також є цікаві пропозиції. Вареники з сиром "День у День" продають за 44,55 грн замість 68,30 грн, що дозволяє заощадити близько 34%.

Крім того, зі знижкою 40% можна придбати овочеві суміші Iglotex. Такі акційні пропозиції стануть у пригоді тим, хто хоче швидко приготувати обід або вечерю та водночас не переплачувати.

Також покупцям варто звернути увагу на акційні ціни на заморожені нагетси та інші напівфабрикати, які цього тижня також представлені зі знижками у відділі заморозки.

До вареників теж варто придивитися

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, як відомий бренд морозива зганьбився своєю "ковбасою" — так виглядає фраза "я можу всю ніч".