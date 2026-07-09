Горячие скидки на замороженную продукцию: мороженое, нагетсы и вареники в "АТБ" можно приобрести за полцены

Покупатели могут существенно сэкономить на популярных продуктах

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На этой неделе сеть супермаркетов "АТБ" предлагает рекордные скидки в отделе замороженных продуктов. Акции достигают 50%, а больше всего подешевели мороженое, полуфабрикаты и овощные смеси.

Подробнее об этом – в материале: Скидки бьют рекорды: что в "АТБ" продают вдвое дешевле на этой неделе

Самые выгодные предложения – именно на мороженое. Так, мороженое "Рудь 100%" весом 500 граммов сейчас продают за 66,90 грн вместо 135,90 грн, то есть почти вдвое дешевле.

Любители премиального мороженого тоже могут сэкономить. Пломбир Three Bears со вкусом фисташки стоит 131,50 грн вместо 264,90 грн, а Laska Maximuse — 99,50 грн вместо 199,90 грн.

Большие скидки на популярные позиции

Не менее выгодные скидки действуют и на порционное мороженое. В частности, "Лакомка Гран-Прі" в рожке можно приобрести за 39,50 грн вместо 79,90 грн, а "Київський пломбір" без сахара — за 26,50 грн вместо 51,50 грн. В обоих случаях экономия составляет около 50%.

То, что нужно в жару

В категории замороженных полуфабрикатов есть интересные предложения. Вареники с творогом "День у День" продают за 44,55 грн вместо 68,30 грн, что позволяет сэкономить около 34%.

Кроме того, со скидкой 40% можно приобрести овощные смеси Iglotex. Такие акционные предложения пригодятся тем, кто хочет быстро приготовить обед или ужин и одновременно не переплачивать.

Также покупателям следует обратить внимание на акционные цены на замороженные нагетсы и другие полуфабрикаты, которые на этой неделе также представлены со скидками в отделе заморозки.

К вареникам тоже стоит присмотреться

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, как известный бренд мороженого опозорился своей "колбасой" — так выглядит фраза "я могу всю ночь".