"Так виглядає фраза "я можу всю ніч": відомий бренд морозива зганьбився своєю "ковбасою" (фото)

У мережі висміяли ситуацію

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Українці обурились якістю морозива від відомого виробника. Деякі вважають сміховинним кількість начинки у його продукті.

Своє розчарування покупкою висловила юзерка соцмережі Threads під ніком alice.mooore. Йдеться про морозиво "Хрещатик" від виробника "ФМ Хладопром".

Авторка посту опублікувала фото своєї покупки, яка, очевидно, не виправдала її очікувань.

"Морозиво "Хрещатик", а чого так багато начинки?", — обурилася дівчина.

На знімках дійсно можна помітити, що в морозиві з полуничним наповнювачем самого цього наповнювача не так багато.

У коментарях під постом українці підтримали авторку, зазначаючи, що самі потрапляли у подібні ситуації, публікуючи відповідні фото та іронізуючи:

У нас також питання;

було таке ж ще у 2018 році, але бачу нічого не змінюється;

виглядає як фраза "я можу всю ніч"/насправді.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, як швидко перевірити товари в "АТБ" на свіжість та виявити можливу прострочку навіть без перегляду дати придатності.