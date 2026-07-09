"Фронт готують до зупинки вогню": відомі військові дали прогнози щодо завершення війни в Україні

Військовослужбовці зійшлися на думці, що зараз ми перебуваємо у переломному моменті протистояння ворогу

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В Україні дедалі частіше звучать прогнози щодо термінів завершення активної фази війни. Водночас вони суттєво різняться — від припинення бойових дій уже до кінця цього року до наближення до мирної угоди лише у 2027 році. "Телеграф" зібрав думки відомих військових, командирів ЗСУ та військово-політичного керівництва країни щодо термінів припинення війни.

У владі вірять в настання миру до кінця 2026 року

У травні 2026 року президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з народними депутатами фракції "Слуга народу" висловив сподівання, що активна фаза бойових дій може завершитися до листопада. Про це в своєму Телеграм-каналі повідомив нардеп Ярослав Железняк.

Глава держави зазначив, що існує чітке розуміння того, яким чином Київ планує досягти відповідних домовленостей із російською стороною. Водночас жодних деталей щодо можливого формату переговорів тоді не розголошувалося.

Схожої думки дотримується і керівник Офісу президента Кирило Буданов. На початку червня під час форуму "Архітектура безпеки" він заявив, що вважає реалістичним припинення бойових дій до зими.

Очільник ОП налаштований оптимістично

За даними "Суспільного", посадовець зазначив, що саме таке завдання поставив президент, і наголосив, що робитиме все можливе для досягнення цієї мети.

"На мій погляд, вона абсолютно правильна, вчасна і продумана, а також реалістична", – заявив Буданов.

Крім того, екс-глава ГУР МОУ зазначив, що вже зараз існують реальні ознаки, які свідчать про наявність підґрунтя для припинення бойових дій.

Думки військових розділились

Колишній командир 53-ї окремої механізованої бригади Анатолій "Купол" Козел також припускає, що до кінця року може відбутися зупинка бойових дій по лінії фронту.

За його словами, Росія, ймовірно, зможе просунутися ще на частині території Донецької області, однак повністю область не захопить. Україна ж, на його думку, матиме шанс повернути частину територій Запорізької та Дніпропетровської областей.

"Таке враження, що фронт готують до зупинки вогню. Це моє суб'єктивне враження. Комусь воно подобається, комусь — не подобається, але факти говорять самі за себе", – зазначив військовий в інтерв’ю.

Однак далеко не всі його колеги поділяють оптимістичні прогнози.

Так, у червні начальник Генерального штабу ЗСУ Андрій Гнатов в інтерв’ю Liga.net заявив, що Росія не демонструє бажання завершити війну, попри можливе прагнення миру серед її громадян.

За його словами, українська сторона готова до мирних переговорів, але процес пригальмований через відсутність зворотного зв'язку з Москви. Гнатов підкреслив, що Росія – це Путін і військово-політичне керівництво, які не роблять кроків до припинення конфлікту.

Військовослужбовець, письменник і музикант Павло Вишебаба в коментарі 24 каналу наприкінці червня також заявив, що не бачить кінця цієї війни найближчим часом.

Вишебаба пояснив, що його оцінка ґрунтується не на аналітичних прогнозах, а на власному розумінні ситуації. На його думку, російські військові демонструють готовність іти у штурми навіть під кулеметний вогонь, тоді як українці також не мають наміру здаватися.

Військовий радить готуватися до довгої боротьби

Саме тому, переконаний військовий, швидкого завершення війни чекати не варто.

"Лише виснаження, або перемога, або поразка, або заморозка. Швидкого рішення немає, бо вагомої переваги немає ні у нас, ні у росіян", – каже Вишебаба.

Своєю чергою командувач Десантно-штурмових військ, Герой України Олег Апостол в інтерв’ю Юлії Кирієнко наголосив, що очікування конкретних дат завершення війни лише шкодить суспільству та армії, адже руйнують внутрішню готовність боротися далі.

Генерал закликав українців змінити підхід до сприйняття реальності:

"Ми маємо зараз настроїтись, що вона не закінчиться. От ми маємо себе так максимально подавити, що перемир'я не буде. Маємо до цього готуватися", – зауважив командувач ДШВ.

Генерал не відчуває наближення миру

Доволі стриманий прогноз на початку липня озвучив і командир 429-ї окремої бригади безпілотних систем "Ахіллес" Юрій Федоренко. В інтерв’ю "Телеграфу" він зазначив, що Україні доведеться пройти ще одну надзвичайно складну зиму, а реальні передумови для підписання мирної угоди можуть з'явитися лише у другій половині 2027 року.

Він наголосив, що країні необхідно максимально підготуватися до найближчої зими, яка, на його думку, може бути навіть складнішою за попередню.

Федоренко вважає, що переломний момент може настати лише тоді, коли Україна отримає достатню кількість далекобійних ударних засобів і зможе системно завдавати ударів по енергетичній та військово-промисловій інфраструктурі Росії із застосуванням балістичних ракет, безпілотників і крилатих ракет.

Ключ до миру - тиск на Росію

За словами командира, йдеться не просто про припинення вогню, адже тимчасове перемир'я лише дасть Росії можливість відновити свої сили та накопичити новий військовий потенціал.

"Їх треба дотиснути до того, що вони закінчать Путіна. Спишуть на нього всі борги. Їм треба дати цей вихід, щоб вони списали на нього все, що відбулося. От до цього моменту треба дотискати", – впевнений Федоренко.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, чи є у Трампа дедлайн по завершенню війни в Україні: президент США відповів.