"Фронт готовят к остановке огня": известные военные дали прогнозы по завершению войны в Украине

Военнослужащие сошлись во мнении, что сейчас мы находимся в переломном моменте противостояния врагу

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В Украине все чаще звучат прогнозы о сроках завершения активной фазы войны. В то же время, они существенно отличаются — от прекращения боевых действий уже до конца этого года до приближения к мирному соглашению только в 2027 году. "Телеграф" собрал мнения известных военных, командиров ВСУ и военно-политического руководства страны о сроках прекращения войны.

Во власти верят в наступление мира до конца 2026 года

В мае 2026 года президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с народными депутатами фракции "Слуга народа" выразил надежду, что активная фаза боевых действий может завершиться до ноября. Об этом в своем телеграмм-канале сообщил нардеп Ярослав Железняк.

Глава государства отметил, что существует четкое понимание того, как Киев планирует достичь соответствующих договоренностей с российской стороной. В то же время, никаких деталей относительно возможного формата переговоров тогда не разглашалось.

Похожего мнения придерживается и руководитель Офиса президента Кирилл Буданов. В начале июня во время форума "Архитектура безопасности" он заявил, что считает реалистичным прекращение боевых действий до зимы.

Руководитель ОП настроен оптимистично

По данным "Суспільне", чиновник отметил, что именно такую задачу поставил президент, и подчеркнул, что будет делать все возможное для достижения этой цели.

"На мой взгляд, она абсолютно правильная, своевременная и продуманная, а также реалистичная", – заявил Буданов.

Кроме того, экс-глава ГУР МОУ отметил, что уже сейчас существуют реальные признаки, свидетельствующие о наличии основы для прекращения боевых действий.

Мнения военных разделились

Бывший командир 53-й отдельной механизированной бригады Анатолий "Купол" Козел также предполагает, что до конца года может произойти остановка боевых действий по линии фронта.

По его словам, Россия, вероятно, сможет продвинуться еще по части территории Донецкой области, однако полностью область не захватит. Украина же, по его мнению, получит шанс вернуть часть территорий Запорожской и Днепропетровской областей.

"Такое впечатление, что фронт готовят к остановке огня. Это мое субъективное впечатление. Кому-то оно нравится, кому-то не нравится, но факты говорят сами за себя", — отметил военный в интервью.

Однако далеко не все его коллеги разделяют оптимистичные прогнозы.

Так, в июне начальник Генерального штаба ВСУ Андрей Гнатов в интервью Liga.net заявил, что Россия не демонстрирует желание завершить войну, несмотря на возможное стремление к миру среди ее граждан.

По его словам, украинская сторона готова к мирным переговорам, но процесс притормозился из-за отсутствия обратной связи с Москвой. Гнатов подчеркнул, что Россия – это Путин и военно-политическое руководство, не делающие шагов к прекращению конфликта.

Военнослужащий, писатель и музыкант Павел Вышебаба в комментарии 24 канала в конце июня также заявил, что не видит конца этой войны в ближайшее время.

Вышебаба объяснил, что его оценка основывается не на аналитических прогнозах, а на собственном понимании ситуации. По его мнению, российские военные демонстрируют готовность идти в штурмы даже под пулеметный огонь, в то время как украинцы также не намерены сдаваться.

Военный советует готовиться к долгой борьбе

Именно поэтому, уверен военный, скорого завершения войны ждать не стоит.

"Только истощение, или победа, или поражение, или заморозка. Быстрого решения нет, потому что весомого преимущества нет ни у нас, ни у россиян", – говорит Вышебаба.

В свою очередь командующий Десантно-штурмовыми войсками, Герой Украины Олег Апостол в интервью Юлии Кириенко подчеркнул, что ожидания конкретных дат завершения войны лишь вредят обществу и армии, ведь разрушают внутреннюю готовность бороться дальше.

Генерал призвал украинцев изменить подход к восприятию реальности:

"Мы должны сейчас настроиться, что она не закончится. Вот мы должны себя так максимально подавить, что перемирия не будет. Мы должны к этому готовиться", — отметил командующий ДШВ.

Генерал не чувствует приближения мира

Достаточно сдержанный прогноз в начале июля озвучил и командир 429-й отдельной бригады беспилотных систем "Ахиллес" Юрий Федоренко. В интервью "Телеграфу" он отметил, что Украине придется пройти еще одну сложнейшую зиму, а реальные предпосылки для подписания мирного соглашения могут появиться только во второй половине 2027 года.

Он подчеркнул, что стране необходимо максимально подготовиться к ближайшей зиме, которая, по его мнению, может быть даже сложнее предыдущей.

Федоренко считает, что переломный момент может наступить только тогда, когда Украина получит достаточное количество дальнобойных ударных средств и сможет системно наносить удары по энергетической и военно-промышленной инфраструктуре России с применением баллистических ракет, беспилотников и крылатых ракет.

Ключ к миру – давление на Россию

По словам командира, речь идет не просто о прекращении огня, ведь временное перемирие только позволит России восстановить свои силы и накопить новый военный потенциал.

"Их нужно дожать до того, что они кончат Путина. Спишут на него все долги. Им нужно дать этот выход, чтобы они списали на него все, что произошло. Вот к этому моменту нужно дожимать", – уверен Федоренко.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, есть ли у Трампа дедлайн по завершению войны в Украине: президент США ответил.