Чи є у Трампа дедлайн по завершенню війни в Україні: президент США відповів
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Американський лідер сподівається на підписання мирного договору
Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп відповів, чи має він дедлайн для завершення російсько-української війни.
Кореспондентка "Телеграфа" підняла відповідне питання під час пресконференції Трампа з українським президентом Володимиром Зеленським на полях саміту НАТО в Анкарі 8 липня.
Американський лідер відповів коротко: "ні". Але водночас він сподівається на укладання мирної угоди, адже "вже завершив вісім війн".
Додамо, що Дональд Трамп нерідко повторює одне й те саме: він єдиний політик, який може запобігти Третьій світовій війні. Більше того, він стверджує, що вже завершив вісім війн під час свого першого президентства і зупинив кілька нових конфліктів після повернення до Білого дому. Заяви звучать із кожної трибуни – від передвиборчих мітингів до офіційних виступів у Конгресі.
Про які війни постійно твердить американський президент:
- Газа — Ізраїль і ХАМАС : заявив, що зупинив війну, незважаючи на напруженість, що зберігається.
- Афганістан : вважає своєю заслугою початок виведення американських військ.
- ІДІЛ у Сирії та Іраку : знищення халіфату Дональд Трамп вважає своєю головною перемогою.
- Сирія : каже, що знизив участь США у війні.
- Північна Корея : стверджує, що запобіг ядерній війні переговорами з Кім Чен Ыном.
- Індія та Пакистан : заявив, що допоміг домогтися припинення вогню.
- Ємен, Сомалі та Лівія : включає скорочення американських військових операцій у цих країнах.
- Авраамові угоди : вважає мирні договори Ізраїлю з арабськими країнами запобіганням майбутнім війнам.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що відомий військовий розповів, коли може закінчитися війна.