Все вирішиться восени: відомий військовий розповів, коли може закінчитись війна

Ключові події, здатні змінити хід бойових дій, ще попереду

Довіряйте надійному — підпишіться на Telegraf у Google Новинах

Незважаючи на успішні удари вглиб Росії, ситуацію в Криму та масове випалювання російських НПЗ, говорити про швидке завершення війни передчасно. Нинішній етап є початком довгострокової кампанії.

Про це український військовий Юрій Федоренко розповів "Телеграфу" в ексклюзивному інтерв’ю: "Зима буде надскладною, але Росію потрібно дотискати до одного моменту, — командир бригади "АХІЛЛЕС" про те, коли закінчиться війна".

"Наведу зрозумілу аналогію, бо ми хоч і маємо бути високотехнологічною країною, але аграрний сектор у нас ніхто не відбере. В ударах по Російській Федерації зараз все виглядає так, що ми посадили зерно, і з цього зерна зараз тільки проріс паросток і показався на поверхні ґрунту. Оце на такій стадії зараз інтенсивність нанесення ударів по території РФ і тимчасово окупованих територіях. Для того, щоб виросла стеблина, така як має бути — міцна, заколосилася і дозріла, треба час. Це час технологічного прогресу і масштабування вдалих рішень", — підкреслив він.

Юрій Федоренко. Фото: facebook.com/fedorenkoyurii

За словами співрозмовника, додатково до ударів дронами має додатися і балістика. Її Федоренко називає контраргументом, оскільки вона значно посилить тиск на російську військову та промислову інфраструктуру.

"Лише 16 країн в світі мають свою балістику. І от коли балістичні ракети почнуть працювати по території РФ, системно, з більшою кількістю безпілотників та крилатих ракет, тоді Росія буде вимушена — нікуди не дінеться — підписати мирний договір. І нас не влаштовує підписання договору лише про зупинення вогню. Бо місяць, два, три — ресурси поновлюються, люди навчаються, мобілізуються, озброєння виготовляється і потім все пішло по новій. Ні! Їх треба дотиснути до того, що вони кончать Путіна. Спишуть на нього всі борги. Їм треба дати цей вихід, щоб вони списали на нього все, що відбулося. От до цього моменту треба дотискати", — додав військовий.

При цьому Юрій Федоренко не поділяє очікувань щодо можливого завершення війни вже восени 2026 року. Спираючись на свій військовий досвід, він каже, що Україні доведеться пережити ще одну вкрай складну зиму. При цьому вона може бути складнішою, ніж минула.

"Тому треба дуже ретельно готуватися до цієї важкої зими. Але коли ми переживемо її, матимемо в достатній кількості необхідні ударні засоби, щоб винести фактично весь потенціал Російської Федерації (як енергетичний, так і військово-промисловий), тоді ми зможемо наблизитись до того самого рубіжу – підписання мирного договору", — пояснює співрозмовник.

Таким чином, наблизитися до підписання може вдатися лише у другій половині 2027 року.

"І я вважаю, що якщо співпадуть всі зірки, ми будемо тримати темп і нарощувати удари, це можливо лише в другій половині 2027 року. Тобто мова йде не про осінь 2026 року, а про осінь 2027 року", — підсумував військовий.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що журналіст Віталій Портніков розповів, за якої умови закінчиться війна.