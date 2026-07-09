Забудьте про яйце: панірування тримається намертво, якщо додати в страву цей продукт

Кулінарна хитрість, яка допоможе приготувати відбивні із золотистою скоринкою

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Панірування здається простим етапом, але саме від нього багато в чому залежить, чи вийде м'ясо соковитим і з хрусткою скоринкою. Часто все йде не за планом, і сухарі лягають нерівно, місцями обсипаються, а всередині м'ясо виявляється сухим. Причина може бути у використанні яєць.

Виявляється, проблему з паніруванням, що відпадає, можна виключити, якщо використовувати замість звичних яєць інший продукт.

Чому панірування на яйці не тримається

Яєчний білок має створювати клейку плівку, до якої прилипають сухарі. Але на практиці шар часто виходить десь занадто тонким, десь — із патьоками, через які панірування з'їжджає вже на пательні. До того ж яйце не захищає м'ясо від втрати соку, тому куряча грудка або індичка всередині нерідко пересихають, навіть якщо зовні скоринка виглядає апетитно.

Чим замінити яйце для ідеального панірування

Замість яйця варто скуштувати звичайний майонез, радить кулінарний портал Przyslij Przepis. Він густіший, тому лягає на м'ясо рівномірним тонким шаром і не стікає, а жир і жовтки, що входять до його складу, при смаженні дають насичений золотистий колір і щільнішу скоринку. Крім того, майонез утримує вологу, тож м'ясо не пересихає навіть при інтенсивному обсмажуванні.

Відбивні в паніровці. Фото: smak.ua

Як панувати без яєць

М'ясо наріжте тонкими скибочками, злегка відбийте молотком, намагаючись не порвати волокна, і промокніть паперовим рушником — зайва волога заважає паніруванню триматися. Посоліть, поперчіть, а потім тонким шаром нанесіть майонез з обох боків. У майонез можна додати дрібку паприки, сушеного часнику або трав, щоб посилити смак. Після цього обваляйте шматочки в панірувальних сухарях. Дайте панірованому м'ясу постояти пару хвилин перед смаженням. За цей час скоринка краще зчепиться з поверхнею і не обсиплеться на пательні.

Такий спосіб добре працює не тільки з куркою. Індичка та свиняча вирізка легко пересихають, тому додатковий вологозахисний шар майонезу для них особливо корисний. Підходить прийом і для рибного філе, і навіть для овочів. Цвітна капуста, цукіні або баклажани в такому паніруванні виходять помітно хрусткішими.

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