Як урятувати переварені макарони: три способи зробити страву смачною

Не варто одразу викидати розварені макарони

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Макарони легко переварити. Достатньо відволіктися буквально на хвилину, і в каструлі замість апетитної пасти виходить безформна м'яка маса. Особливо часто це трапляється, коли готуєш макарони незнайомої марки вперше.

Переварені макарони цілком можна врятувати, якщо знати кілька хитрощів.

Чому макарони розвалюються

Крохмаль у макаронах набухає при контакті з гарячою водою, і чим довше паста перебуває в окропі, тим сильніше руйнуються її волокна. У якийсь момент структура вже не відновлюється, і макарони стають пухкими, липкими та втрачають форму.

Що робити, якщо трохи переварили макарони

Якщо, спробувавши макарони, ви зрозуміли, що вони трохи м'якші, ніж треба, одразу ж злийте воду і промийте пасту холодною водою. Це зупинить процес варіння і не дасть макаронам розм'якнути ще більше.

Після цього пасту можна обсмажити. Розігрійте на пательні їдальню ложку вершкового масла і обсмажуйте макарони на повільному вогні близько 5 хвилин, поки не з'явиться легка хрустка скоринка. Макаронів має бути небагато, щоб вони лежали одним шаром. Якщо викласти забагато, замість хрусткої пасти вийде каша.

Що робити, якщо макарони зовсім розварилися

Якщо паста вже повністю втратила форму, з неї можна приготувати нову страву. Найкращий варіант у цьому випадку – запіканка.

Викладіть макарони в змащену маслом форму, додайте те, що знайдеться в холодильнику: овочі, ковбасу або будь-які м'ясні делікатеси, приправте спеціями та травами. Потім залийте все сумішшю яєць із вершками або йогуртом. Зверху посипте натертим сиром для красивої рум'яної скоринки. Запікайте при 160 °C близько 15–20 хвилин, поки суміш не загусне, а сир не підрум'яниться.

Запіканка з макаронів. Фото: cookpad.com

Також із розвареної пасти можна приготувати десерт, радить кулінарний портал Varecha.

На 400 г варених макаронів візьміть 250 г вершкового сиру, 250 г жирного кисломолочного сиру, 150 г цукру, трохи вершкового масла, 4 яйця, чайну ложку ванільного екстракту (або пакетик ванільного цукру), половину чайної ложки кориці та склянку сухофруктів.