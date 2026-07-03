Чистити часник перед смаженням — помилка? Ось у чому підвох
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Часник може розкрити страву, так і повністю її зіпсувати
Складно уявити соус, суп, пасту або м'ясну страву без часнику. Він надає стравам пікантності та особливого аромату. При цьому часник вважається одним із найкапризніших інгредієнтів. Варто його хоча б трохи перетримати на пательні, він підгорає, стає гірким і псує страву.
Розповідаємо, як професійні кухарі готують часник.
Чому часник легко підгорає
Коли зубчик дрібно нарізаний, роздавлений через часникодавку або перетворений на кашку, площа його зіткнення з гарячою олією різко збільшується. В результаті часник майже миттєво проходить шлях від золотистого до темно-коричневого кольору. Разом із цим він набуває характерної гіркоти, яку потім неможливо нічим перебити.
Метод "сорочки"
Секрет професійних кухарів полягає в тому, щоб не чистити часник перед смаженням, зазначає кулінарний портал Kuchnia Przyslijprzepis. Цілий зубчик злегка притискають плоскою стороною ножа, щоб тріснула шкірка. У такому вигляді зубчики кладуть у розігріту оливкову олію або вершкове масло.
Шкірка працює як природний бар'єр. Вона уповільнює нагрівання м'якоті й не дає їй безпосередньо контактувати з гарячим жиром. Завдяки цьому часник поступово розкриває свій аромат, але не встигає підгоріти, як це відбувається з подрібненими шматочками. Через це смак виходить м'якшим і тоншим, не перебиває інші інгредієнти, а сам зубчик потім легко дістати з пательні.
Щоб часник не гірчив, рекомендують також дотримуватись таких правил:
- не кладіть часник на занадто розпечену сковороду;
- обсмажуйте його недовго та на середньому вогні;
- додайте часник у кінці, після того як вже обсмажити цибулю;
- орієнтуйтеся на колір — часник повинен залишатися лише трохи золотистим.
Коли обов’язково чистити та різати часник
Метод "сорочки" чудово підходить для соусів, супів і страв, які готуються досить довго. Але є рецепти, де без вираженого часникового смаку не обійтися — часникова олія, маринади, песто, соус або заправка для салату. У таких випадках часник необхідно обов'язково чистити й дрібно нарізати або пропустити через часникодавку. Час термічної обробки в таких рецептах мінімальний, а отже, ризик гіркоти набагато нижчий.
Варто також враховувати, що чим дрібніше нарізаний часник, тим насиченішим і гострішим буде його смак. Скибочки дадуть делікатніший присмак, а цілий зубчик у лушпинні — найм'якший варіант з усіх.