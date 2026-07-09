Маленька кухня стане вдвічі просторішою: 4 простих трюки від дизайнерів

Правильне освітлення, кольори і розташування меблів перетворить навіть компактну кухню

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Багато українців живуть у квартирах, де кухня не відрізняється великими розмірами. Однак навіть невелике приміщення можна зробити світлішим, зручнішим і візуально просторішим без дорогого ремонту.

Дизайнери назвали кілька простих прийомів, які допоможуть досягти такого ефекту, пише портал Mia.

Насамперед варто звернути увагу на кольорову гаму. Світлі відтінки стін, фасадів меблів і стелі добре відбивають світло, тому кухня здається більшою.

Білий, молочний, кремовий або світло-сірий кольори створюють відчуття легкості та не перевантажують простір.

Не перевантажуйте маленький простір кольорами

Не менш важливе значення має освітлення. Якщо є можливість, не варто закривати вікна важкими шторами.

Денне світло візуально розширює приміщення, а ввечері краще використовувати кілька джерел освітлення замість однієї центральної люстри. Добре працює підсвічування робочої поверхні та верхніх шаф.

Фахівці також радять не захаращувати стільницю. Чим менше дрібної техніки, баночок і кухонного приладдя залишається на видноті, тим охайнішою та просторішою здається кухня.

Частину речей краще сховати у шафи або використати настінні системи зберігання.

Мінімалізм - краще рішення для компактної кухні

Ще один прийом — використовувати меблі з гладкими фасадами без зайвого декору. Мінімалістичний дизайн створює відчуття порядку, а глянцеві поверхні додатково відбивають світло.

Скляні дверцята або вставки також допомагають зробити інтер'єр візуально легшим.

Нагадаємо, як раніше розповідав "Телеграф", епоха масивних холодильників відходить в минуле: дизайнери вигадали, чим їх замінити на кухні.